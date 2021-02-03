Донской и Карацев проиграли Нисиоке и Маклаклану на ATP Сup
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Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 12:10 в пользу японского дуэта.
Таким образом, окончательный счёт матча Россия — Япония стал 2:1 в пользу российских теннисистов, взявших верх над соперниками за счёт двух побед в матчах одиночного разряда.
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, одержав на групповом этапе победу над командами Аргентины и Японии. Соперник россиян по полуфиналу определится по завершении всех игр групповой стадии.
Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев назвал сборную России фаворитом ATP Cup.