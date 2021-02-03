Донской и Карацев проиграли Нисиоке и Маклаклану на ATP Сup

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Россияне Евгений Донской и Аслан Карацев потерпели поражение от японцев Йосихито Нисиоки и Бена Маклаклана в матче второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Донской и Карацев проиграли Нисиоке и Маклаклану на ATP Сup
  • Pixabay

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 12:10 в пользу японского дуэта.

Таким образом, окончательный счёт матча Россия — Япония стал 2:1 в пользу российских теннисистов, взявших верх над соперниками за счёт двух побед в матчах одиночного разряда.

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, одержав на групповом этапе победу над командами Аргентины и Японии. Соперник россиян по полуфиналу определится по завершении всех игр групповой стадии.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев назвал сборную России фаворитом ATP Cup.

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