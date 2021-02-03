Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко вернулся к тренировкам на льду

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Крейг Беруби сообщил, что российский форвард Владимир Тарасенко возобновил ледовые тренировки.

«Он катается. Он молодец. Он усердно занимался вне льда и, исходя из того, что я видел, держал себя в хорошей форме. Сейчас он уже тренируется на льду, что хорошо. Посмотрим, как всё пойдёт», — приводит слова Беруби пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне из-за травмы Тарасенко провёл всего десять матчей регулярного чемпионата НХЛ, а также четыре из шести поединков в плей-офф. «Сент-Луис» вылетел в серии первого раунда Кубка Стэнли после поражения от «Ванкувер Кэнакс» (2:4). В сентябре он перенёс операцию на плече.

Ранее сообщалось, что шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от проигрыша «Колорадо» в НХЛ.