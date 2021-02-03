Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от проигрыша «Колорадо» в НХЛ
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Колорадо» принесли шайбы Логана О’Коннора и Валерия Ничушкина.
«Миннесота» ответила голом Кирилла Капризова.
В других матчах игрового дня «Монреаль Канадиенс» победил «Ванкувер Кэнакс» (5:3), «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Аризона Койотс» (4:3), «Виннипег Джетс» взял верх над «Калгари Флэймз» (3:2), «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» (1:3), а «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Оттава Сенаторз» (4:2).
Ранее сообщалось, что буллит Свечникова принёс «Каролине» победу над «Чикаго» в матче НХЛ.