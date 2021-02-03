Буллит Свечникова принёс «Каролине» победу над «Чикаго» в матче НХЛ

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Команда «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Буллит Свечникова принёс «Каролине» победу над «Чикаго» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время матча в составе «Чикаго» забили Филипп Курашёв, Патрик Кейн и Дилан Строум. Никита Задоров очков не набрал.

За «Каролину» отличились Андрей Свечников, Уоррен Фёгеле и Винсент Трочек. 

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Харрикейнз» бросок исполнил Свечников.

Ранее сообщалось, что шайбы Гурьянова и Радулова помогли «Далласу» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.

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