Буллит Свечникова принёс «Каролине» победу над «Чикаго» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время матча в составе «Чикаго» забили Филипп Курашёв, Патрик Кейн и Дилан Строум. Никита Задоров очков не набрал.
За «Каролину» отличились Андрей Свечников, Уоррен Фёгеле и Винсент Трочек.
Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Харрикейнз» бросок исполнил Свечников.
Ранее сообщалось, что шайбы Гурьянова и Радулова помогли «Далласу» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.