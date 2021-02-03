Шайбы Гурьянова и Радулова помогли «Далласу» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы Гурьянова и Радулова помогли «Далласу» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Далласа» дубль оформил Джо Павелски. По одной шайбе забросили Джейми Бенн, Денис Гурьянов, Радек Факса и Александр Радулов, в активе которого также одна голевая передача. Голкипер Антон Худобин на лёд не выходил.

«Коламбус» ответил голами Сета Джонса, Михаила Григоренко и Дина Кукана. Григоренко и Владислав Гавриков также записали в свой актив по одной голевой передаче.

Ранее сообщалось, что НХЛ определила лучших хоккеистов января.

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