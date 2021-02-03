Сын Леброна Джеймса получил серьёзную травму колена

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Бронни Джеймс, сын звёздного форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, получил серьёзную травму колена.
Сын Леброна Джеймса получил серьёзную травму колена
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Как сообщает Talk Basket, об этом сообщил сам 16-летний баскетболист во время игрового стрима. По словам Джеймса-младшего, он сейчас не может играть из-за разрыва мениска, при этом он не уточнил других деталей своей травмы.

Бронни Джеймс выступает за калифорнийскую школу Сьерра-Каньон. Ожидается, что он будет выставлен на драфт НБА в 2024 году, вероятность его выбора под первым номером оценивается как высокая.

Ранее СМИ сообщили, из-за какой фразы Леброна Джеймса разгорелся конфликт с фанатами на матче НБА.

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