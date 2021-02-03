СМИ сообщили, из-за какой фразы Джеймса разгорелся конфликт с фанатами на матче НБА

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Издание The Athletic сообщило подробности конфликта, возникшего между звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и фанатами «Атланта Хоукс» во время матча команд в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
СМИ сообщили, из-за какой фразы Джеймса разгорелся конфликт с фанатами на матче НБА
  • Reuters
  • © Bill Streicher-USA TODAY Sports

По информации издания, конфликт разгорелся после того, как Джеймс назвал одного из зрителей «старым мужиком, который напичкан стероидами».

Что послужило поводом для таких высказываний Джеймса, не уточняется.

Инцидент случился в четвёртой четверти встречи при счёте 86:78 в пользу «Лейкерс». Арбитру пришлось остановить игру из-за конфликта Джеймса с болельщиками «Атланты», сидевшими в первом ряду, которых в результате вывели из зала.

Ранее сообщалось, что Джеймс высказался о своём конфликте с фанатами «Атланты» во время матча НБА.

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