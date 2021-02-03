СМИ сообщили, из-за какой фразы Джеймса разгорелся конфликт с фанатами на матче НБА
- Reuters
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По информации издания, конфликт разгорелся после того, как Джеймс назвал одного из зрителей «старым мужиком, который напичкан стероидами».
Что послужило поводом для таких высказываний Джеймса, не уточняется.
Инцидент случился в четвёртой четверти встречи при счёте 86:78 в пользу «Лейкерс». Арбитру пришлось остановить игру из-за конфликта Джеймса с болельщиками «Атланты», сидевшими в первом ряду, которых в результате вывели из зала.
Ранее сообщалось, что Джеймс высказался о своём конфликте с фанатами «Атланты» во время матча НБА.