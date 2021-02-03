Дюков высказался о реформировании судейства в российском футболе

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о реформе судейского корпуса.
Дюков высказался о реформировании судейства в российском футболе
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Реформа продолжается. Я удовлетворён динамикой снижения ключевых ошибок. Если сравнить 19 туров этого чемпионата с прошлым сезоном, увидим, что количество ошибок снизилось на 45%. Это значительный показатель, и подобное произошло не само по себе. Внедрение VAR, перезагрузка ЭСК в рамках судейской реформы, постоянная методическая работа с судьями, привлечение фитнес-инструктора, который появился у арбитров, — эти и другие меры начинают работать, приносить результаты», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что количество ошибок всё равно остаётся достаточно высоким, но их невозможно полностью исключить, поскольку они являются частью футбола.

«Но можно добиться ещё большего снижения. Нам нужно продолжить работу по созданию единого стиля в судействе, при котором, с одной стороны, будет одинаковая трактовка эпизодов, а с другой — повышение планки дозволенных контактов, единоборств. Это повысит интенсивность и конкурентоспособность нашего футбола, готовность наших клубов к стилю судейства в Европе», — добавил глава РФС.

Ранее Дюков прокомментировал информацию о возможном изменении формата проведения Российской премьер-лиги.

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