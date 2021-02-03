Глава РФС: сокращать число участников РПЛ абсолютно неправильно

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном изменении формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глава РФС: сокращать число участников РПЛ абсолютно неправильно
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«В медиа появляется разная информация, озвучиваются и обсуждаются разные подходы. Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведёт к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола. Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что считает наиболее эффективным способом добиться повышения интенсивности матчей не сокращение числа участников, а изменение формата проведения турнира.

«Нужен формат, который даст большее количество действительно высокоинтенсивных, конкурентных матчей, что позволит нашим клубам увеличить доходы и лучше подготовиться к еврокубкам», — добавил Дюков.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов. По информации СМИ, число участников чемпионата России могут сократить до 12.

Ранее Сергей Прядкин заявил, что РПЛ рассматривает несколько вариантов изменения формата турнира.

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