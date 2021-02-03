Дюков — о привлечении молодёжи к матчам за сборную: не должно быть авантюр и крайностей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о привлечении футболистов молодёжной сборной к играм основной национальной команды.

«Что касается более активного привлечения молодых футболистов в первую сборную, то Станислав Саламович это понимает. Если брать 2020 год, то из молодёжки вызывались Дивеев, Евгеньев, Чалов, Кучаев, Обляков, Сафонов и Лесовой. На поле выходили первые пятеро. Не должно быть авантюр и крайностей, нужен взвешенный подход», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Как подчёркивает президент РФС, не нужно забывать, что национальная сборная должна решать поставленные перед ней турнирные задачи.

«Скажите, каким турниром пожертвовать — Евро, чемпионатом мира? Махнуть рукой на результат, чтобы смело пытаться наигрывать шесть, семь, восемь молодых? Думаю, что ни вы, ни болельщики не назовете такой турнир, результатом которого готовы пожертвовать ради того, чтобы в сборной появилось и сразу заиграло много молодёжи. Поэтому нужно действовать последовательно и избегать потрясений. В ноябре была возможность привлечь игроков молодёжки — и главный тренер национальной команды это сделал. Единственное, по разным причинам, в том числе из-за коронавируса, не все смогли принять участие в матчах», — добавил Дюков.

Ранее он высказался о причинах неудач российских клубов в еврокубках.