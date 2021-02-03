Глава РФС высказался о причинах неудач российских клубов в еврокубках

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о причинах неудачного выступления российских клубов в еврокубках в нынешнем сезоне.
Глава РФС высказался о причинах неудач российских клубов в еврокубках
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Есть системная проблема. Европейский футбол уходит вперёд, и даже в лигах, которые не входят в топ-5, мы видим более высокий уровень интенсивности и сопротивления, поэтому там команды лучше готовы к тому, чтобы играть под давлением. И дело не только в количестве спринтов и ускорений, хотя это тоже важно, они ещё и быстрее принимают решения, выполняют больше технико-тактических действий. Кроме того, они лучше организованы с точки зрения командных действий», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса также отразилась на командах, но не являлась ключевой проблемой, а также что в России есть резервы для исправления имеющихся проблем, о которых он сказал прежде.

«Тренировочный процесс может быть пересмотрен и в детско-юношеском футболе, эту работу мы ведём через РЦ РФС. Во взрослом футболе организовываем совместно с УЕФА семинары. Они как раз направлены на то, чтобы познакомить тренеров с тенденциями развития европейского футбола. Хотел бы подчеркнуть, что если семинары для тренеров с лицензией Pro — это работа, которая может повлиять на изменение подходов в работе наших тренеров и, соответственно, повысить уровень подготовки сборников уже сейчас, то у детско-юношеского футбола, безусловно, более длинный горизонт», — добавил президент РФС.

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА в нынешнем сезоне завершили свои выступления в еврокубках на стадии группового этапа. «Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что глава отдела развития талантливых игроков РФС покинул организацию.

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