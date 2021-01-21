Глава отдела развития талантливых игроков РФС покинул организацию

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Руководитель отдела программ развития талантливых игроков Российского футбольного союза (РФС) Алексей Щиголев по соглашению сторон покинул свой пост.
Глава отдела развития талантливых игроков РФС покинул организацию
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«РФС благодарит Алексея Николаевича за проделанную профессиональную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказали в службе коммуникаций.

Щиголев работал в должности начальника отдела программ развития талантливых футболистов с 2019 года.

Ранее сообщалось, что РФС оштрафовал тренера Сергея Юрана за высказывания о полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове.

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