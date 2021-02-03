Фетисов: будь ЧМ в Белоруссии, на него бы никто не приехал

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) провести ЧМ-2021 в Латвии.

«Решение принято, нужно готовиться и играть. Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Будь чемпионат мира в Белоруссии, на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами. Видимо, такая ситуация, что или проводить чемпионат мира в Латвии, или не проводить его. Потому и принято такое решение», — цитирует Фетисова Sport24.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее Третьяк объяснил, почему IIHF отдала Латвии единоличное право на проведение ЧМ-2021.