В WADA решили не подавать апелляцию на вердикт CAS по делу РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось подавать апелляцию в Швейцарский федеральный суд на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
В WADA решили не подавать апелляцию на вердикт CAS по делу РУСАДА
  • Reuters

«WADA было разочаровано тем, что комиссия CAS, основываясь на своей собственной оценке соизмеримости, решила не применять все последствия, которых добивалось WADA, и не отстранять на весь четырёхлетний период. Однако основания для апелляции в Швейцарский федеральный суд ограничиваются такими процедурными вопросами, как юрисдикция, состав коллегии и право быть заслушанным. Швейцарский федеральный суд не проводит рассмотрения дела по существу и поэтому не будет вмешиваться в оценку, вынесенную панелью соизмеримости последствий. В результате, следуя единогласным советам внутренних и внешних юридических консультантов, WADA твёрдо убеждено, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от неё», — говорится в заявлении пресс-службы WADA.

В декабре 2020 года WADA отстранило Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях со своим национальным флагом и гимном за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА смогла оспорить это решение в CAS, и срок отстранения сократили в два раза — до середины декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по делу против WADA.

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