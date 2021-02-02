МОК не принял жалобу на ФИФА, Инфантино и CAS

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Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил жалобу на Спортивный арбитражный суд (CAS), Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) и президента организации Джанни Инфантино.
МОК не принял жалобу на ФИФА, Инфантино и CAS
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт МОК. В октябре 2020 года жалобу подал Филипп Ренц, адвокат компании Sport 7, которая занимается расследованием деятельности футбольных агентов.

Комиссия по этике МОК заявила, что жалоба на CAS не входит в её компетенцию, потому не может быть рассмотрена. Жалоба на ФИФА также не входит в компетенцию МОК, поскольку связана с отношениями МОК не конкретно с ФИФА, а с руководством данной организации.

Инфантино попадает под действия комиссии по этике, но в его отношении комиссия по этике МОК отметила, что жалоба относится лишь к общим обвинениям. В отсутствие доказательств каких-либо конкретных фактов, в которых может быть обвинен Инфантино, комиссия рекомендовала отклонить жалобу.

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