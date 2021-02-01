Российские биатлонисты выступят в новых комбинезонах на ЧМ из-за санкций WADA

Российские биатлонисты на чемпионате мира будут выступать в новой форме в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщает ТАСС.

Из-за санкций WADA российским спортсменам запрещается на ЧМ и Олимпийских играх выступать в форме, на которую нанесены национальные символы — флаг и герб.

На комбинезоны к чемпионату мира 2021 года будет нанесён монохромный логотип Союза биатлонистов России. Он же будет размещён на флаге, под которым российская команда выступит на турнире. При этом разрешена только англоязычная аббревиатура организации — RBU (Russian Biathlon Union).

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Хованцев высказался о вызове Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону.