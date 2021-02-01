Российские биатлонисты выступят в новых комбинезонах на ЧМ из-за санкций WADA

Короткая ссылка
Российские биатлонисты на чемпионате мира будут выступать в новой форме в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Российские биатлонисты выступят в новых комбинезонах на ЧМ из-за санкций WADA
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Из-за санкций WADA российским спортсменам запрещается на ЧМ и Олимпийских играх выступать в форме, на которую нанесены национальные символы — флаг и герб. 

На комбинезоны к чемпионату мира 2021 года будет нанесён монохромный логотип Союза биатлонистов России. Он же будет размещён на флаге, под которым российская команда выступит на турнире. При этом разрешена только англоязычная аббревиатура организации — RBU (Russian Biathlon Union).

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Хованцев высказался о вызове Халили и Гараничева в сборную на ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить