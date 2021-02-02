Черчесов рассказал о впечатлениях от визита на сборы клубов РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своих впечатлениях от визита на сборы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в Турции.

«Вместе с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым мы посетили в Турции тренировку грозненского «Ахмата». Успели побывать на двух контрольных матчах — сначала с участием московского «Динамо», а затем посмотрели встречу «Рубин» — «Химки». Пообщались с Андреем Талалаевым, Леонидом Слуцким, а также с генеральным директором казанского клуба Рустемом Саймановым. Радует, что основная часть кандидатов в сборную России здоровы и спокойно готовятся к возобновлению сезона», — приводит пресс-служба сборной России слова Черчесова.

Сезон РПЛ возобновится 26 февраля.

Ранее Черданцев высказался о скандальном интервью Черчесова.