Черданцев о скандальном интервью Черчесова: тонко спланированная режиссура

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал подробности о скандальном интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Тонко спланированная режиссура, не импровизация! Это была провокация. У Черчесова два года чесался язык — дать им как следует затрещину. Это была наша общая задача — чуть всколыхнуть футбольное сообщество», — цитирует Черданцева «Спорт-Экпресс».

По его мнению, интервью дало необходимый результат — некоторые футболисты стали лучше играть.

В интервью, которое Черчесов дал после вылета национальной команды из Лиги наций, он подверг критике некоторых игроков сборной России, что вызвало бурную реакцию в прессе.

Ранее Черчесов назвал взвешенным решение о вакцинации от коронавируса.