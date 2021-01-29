Черданцев о скандальном интервью Черчесова: тонко спланированная режиссура
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- АГН «Москва»
«Тонко спланированная режиссура, не импровизация! Это была провокация. У Черчесова два года чесался язык — дать им как следует затрещину. Это была наша общая задача — чуть всколыхнуть футбольное сообщество», — цитирует Черданцева «Спорт-Экпресс».
По его мнению, интервью дало необходимый результат — некоторые футболисты стали лучше играть.
В интервью, которое Черчесов дал после вылета национальной команды из Лиги наций, он подверг критике некоторых игроков сборной России, что вызвало бурную реакцию в прессе.
Ранее Черчесов назвал взвешенным решение о вакцинации от коронавируса.