Гаджиев считает, что бой Шлеменко с Туменовым вызвал бы общественный резонанс

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о перспективе проведения поединка между россиянами Альбертом Туменовым и Александром Шлеменко.

«Если бы такая возможность была, то для меня не проблема организовать подобный бой. Не хватает главного компонента — согласия обоих бойцов. Конечно, данный поединок был бы интересен. Оба неплохо потрудились в последние годы. Я не вижу, чтобы такой бой не вызвал большой общественный резонанс. А мы для него, собственно, и работаем», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Шлеменко намекнул, с кем проведёт следующий поединок.