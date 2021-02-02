Гаджиев считает, что бой Шлеменко с Туменовым вызвал бы общественный резонанс

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о перспективе проведения поединка между россиянами Альбертом Туменовым и Александром Шлеменко.
Гаджиев считает, что бой Шлеменко с Туменовым вызвал бы общественный резонанс
  • РИА Новости

«Если бы такая возможность была, то для меня не проблема организовать подобный бой. Не хватает главного компонента — согласия обоих бойцов. Конечно, данный поединок был бы интересен. Оба неплохо потрудились в последние годы. Я не вижу, чтобы такой бой не вызвал большой общественный резонанс. А мы для него, собственно, и работаем», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Шлеменко намекнул, с кем проведёт следующий поединок.

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