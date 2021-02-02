Фигурист Алиев рассказал, как перенёс коронавирус

Чемпион России и Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал, как протекало его заболевание коронавирусом.

«Много было разговоров, что кто-то заразился на банкете после этапа Гран-При, но меня там не было. Я уехал раньше. Может быть, заразился в «Сапсане». Всю болезнь провёл дома. В больницу ездил лишь на обследование лёгких (КТ). В первую неделю показалось, что есть поражение лёгких. На вторую неделю снимок показал ещё большее поражение лёгких. А затем уже отпустило, состояние держалось на одном уровне. Стал чувствовать вкус и уже был бодрее. А как только заболел, вообще не мог пошевелиться. Сковало часть спины, таза, ломало кости. Не мог спать, просыпался от боли, клал плед на пол и ложился туда — на полу было легче. Я не знаю, повлиял коронавирус на боли в спине или нет. Не чувствовал ни вкусов, ни запахов, а потом резко появился вкус, телу стало полегче. В общем, это тяжёлая болезнь. Хотя я переболел не в тяжелой форме, а, наверное, в средней», — приводит слова Алиева Оlympiс Сhannel.

Из-за болезни Алиев пропустил заключительный этап Кубка России, а также чемпионат России. 4 января фигурист вернулся на лёд.

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