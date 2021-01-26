Стали известны участники прыжкового турнира фигуристов в Москве

Короткая ссылка
Стал известен состав участников прыжкового турнира, который пройдёт в Москве в рамках командного турнира по фигурному катанию — Кубка Первого канала.
Стали известны участники прыжкового турнира фигуристов в Москве
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала, в прыжковом турнире среди девушек выступят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

В мужской части соревнований за победу поборются Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, и Андрей Мозалёв.

Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

Ранее сообщалось, что фигуристка Константинова нашла нового тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить