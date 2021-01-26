Стали известны участники прыжкового турнира фигуристов в Москве
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала, в прыжковом турнире среди девушек выступят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
В мужской части соревнований за победу поборются Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, и Андрей Мозалёв.
Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.
Ранее сообщалось, что фигуристка Константинова нашла нового тренера.