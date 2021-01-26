Стали известны участники прыжкового турнира фигуристов в Москве

Стал известен состав участников прыжкового турнира, который пройдёт в Москве в рамках командного турнира по фигурному катанию — Кубка Первого канала.

Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала, в прыжковом турнире среди девушек выступят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. В мужской части соревнований за победу поборются Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, и Андрей Мозалёв. Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля. Ранее сообщалось, что фигуристка Константинова нашла нового тренера.