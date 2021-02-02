Виллаш-Боаш сообщил, что подал в отставку с поста главного тренера «Марселя»

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Главный тренер французского клуба «Марсель» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что подал в отставку.
Виллаш-Боаш сообщил, что подал в отставку с поста главного тренера «Марселя»
  • Reuters

«Я просто хочу покинуть «Марсель». Больше от руководства я ничего не прошу. Пока я не получил ответа», — приводит слова Виллаша-Боаша Get French Football News.

Португальский тренер отметил, что такое решение он принял в связи с подписание клубом полузащитника Оливье Нтшама, против приобретения которого он выступал.

43-летний Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель» с 2019 года, по итогам минувшего сезона команда заняла второе место во французской Лиге 1.

Ранее Маурицо Почеттино заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону» и «Марсель».

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