Виллаш-Боаш сообщил, что подал в отставку с поста главного тренера «Марселя»

Главный тренер французского клуба «Марсель» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что подал в отставку.

«Я просто хочу покинуть «Марсель». Больше от руководства я ничего не прошу. Пока я не получил ответа», — приводит слова Виллаша-Боаша Get French Football News.

Португальский тренер отметил, что такое решение он принял в связи с подписание клубом полузащитника Оливье Нтшама, против приобретения которого он выступал.

43-летний Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель» с 2019 года, по итогам минувшего сезона команда заняла второе место во французской Лиге 1.

Ранее Маурицо Почеттино заявил, что никогда не будет тренировать «Барселону» и «Марсель».