Карацев и Рублёв проиграли Себальосу и Гонсалесу в матче ATP Cup

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Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв уступили аргентинцам Орасио Себальосу и Максимо Гонсалесу в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Карацев и Рублёв проиграли Себальосу и Гонсалесу в матче ATP Cup
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу аргентинцев.

Таким образом, окончательный счёт матча Россия — Аргентина стал 2:1 в пользу российских теннисистов, взявших верх над соперниками за счёт двух побед в матчах одиночного разряда.

Следующим соперником сборной России по групповому этапу ATP Cup станет национальная команда Японии.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Шварцмана и принёс России победу над Аргентиной на ATP Cup.

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