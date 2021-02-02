Карацев и Рублёв проиграли Себальосу и Гонсалесу в матче ATP Cup
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 в пользу аргентинцев.
Таким образом, окончательный счёт матча Россия — Аргентина стал 2:1 в пользу российских теннисистов, взявших верх над соперниками за счёт двух побед в матчах одиночного разряда.
Следующим соперником сборной России по групповому этапу ATP Cup станет национальная команда Японии.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Шварцмана и принёс России победу над Аргентиной на ATP Cup.