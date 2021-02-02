Федерер сообщил, когда планирует вернуться на корт после травмы

Победитель 20 турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер сообщил, когда планирует вернуться на корт после длительной паузы в выступлениях из-за травмы.

«Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Australian Open было бы слишком ранним из-за моего колена. Это больно, ведь это одно из тех мест, где я больше всего люблю играть. У решения в пользу Дохи была ещё одна причина, помимо колена: я хотел вернуться на меньший турнир, чтобы весь фокус не был бы на мне и где стресс был бы немного меньше», — приводит слова Федерера SRF.

39-летний швейцарец не выступал с Australian Open 2020 года, в полуфинале которого травмировал колено, в результате чего перенёс операцию и пропустил весь сезон.

Турнир в Дохе пройдёт 8—13 марта.

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