Федерер сообщил, когда планирует вернуться на корт после травмы

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Победитель 20 турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер сообщил, когда планирует вернуться на корт после длительной паузы в выступлениях из-за травмы.
Федерер сообщил, когда планирует вернуться на корт после травмы
  • Reuters

«Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Australian Open было бы слишком ранним из-за моего колена. Это больно, ведь это одно из тех мест, где я больше всего люблю играть. У решения в пользу Дохи была ещё одна причина, помимо колена: я хотел вернуться на меньший турнир, чтобы весь фокус не был бы на мне и где стресс был бы немного меньше», — приводит слова Федерера SRF.

39-летний швейцарец не выступал с Australian Open 2020 года, в полуфинале которого травмировал колено, в результате чего перенёс операцию и пропустил весь сезон.

Турнир в Дохе пройдёт 8—13 марта.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Шварцмана и принёс России победу над Аргентиной на ATP Cup.

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