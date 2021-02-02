СМИ: Месси обязан выучить каталанский язык по контракту с «Барселоной»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был обязан по трудовому соглашению с клубом изучить каталанский язык.
СМИ: Месси обязан выучить каталанский язык по контракту с «Барселоной»
  • Reuters

Как сообщает El Mundo, согласно действующему контракту, Месси был обязан за четыре года интегрироваться в каталонскую культуру и общество, в частности, выучить каталанский язык.

Издание отмечает, что аргентинский форвард ни разу публично не говорил на каталанском.

Также сообщается, что в контракте есть пункт о возможности ухода Месси из «Барселоны» без выплаты €700 млн за расторжение контракта при условии обретения Каталонией независимости.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 650 голов и 284 голевые передачи в 755 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпустить его.

Ранее появилась информация, что Месси несколько раз нарушил условия контракта с «Барселоной».

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