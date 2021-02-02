Батыргазиев признался, что хотел бы увидеть выставочный бой с участием Цзю
Трёхкратный чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев рассказал, выставочный поединок кого из прославленных боксёров он хотел бы увидеть.
- РИА Новости
«Константина Цзю. В своё время у него был очень яркий бой с Забом Джудой. Был бы рад снова увидеть их противостояние», — заявил Батыргазиев RT.
Ранее он высказал мнение, что эпоха Конора Макгрегора в UFC закончилась.
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