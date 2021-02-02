Боксёр Батыргазиев: эпоха Макгрегора закончилась

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Трёхкратный чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби.
Боксёр Батыргазиев: эпоха Макгрегора закончилась
  • Reuters

«Какие крупные поединки смотрел в последнее время? Битву Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. Получил море положительных эмоций от того, как красиво он завершил карьеру. Также видел недавний бой Макгрегора, в котором он уступил Дастину Порье. Было жалко ирландца. Думаю, эпоха Конора закончилась. Ему надо подумать о своём здоровье. Зачем продолжать пропускать удары?» — заявил Батыргазиев RT.

Ранее он высказал мнение о предложении заменить популярной песней «Катюша» гимн страны на чемпионатах мира и Олимпиадах.

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