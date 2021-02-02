Боксёр Батыргазиев поделился мнением о возможной отмене Олимпиады в Токио

Трёхкратный чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев высказал мнение о ситуации вокруг проведения летних Олимпийских игр в Токио.

«Конечно, нельзя игнорировать всевозможные предупреждения. Здоровье важнее. Но если все меры предосторожности будут соблюдены, то Игры удастся провести без проблем. Обговаривают, что соревнования по отдельным видам спорта можно устроить в разных городах. Это должно позволить избежать скопления большого количества людей в одном месте. Думаю, Международный олимпийский комитет и организаторы настроены сделать всё возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Не будем сомневаться в их словах», — заявил Батыргазиев RT.

Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ-2020 в Токио рассматривает вариант проведения Игр без зрителей.