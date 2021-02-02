Боксёр Батыргазиев поделился мнением о возможной отмене Олимпиады в Токио
- РИА Новости
«Конечно, нельзя игнорировать всевозможные предупреждения. Здоровье важнее. Но если все меры предосторожности будут соблюдены, то Игры удастся провести без проблем. Обговаривают, что соревнования по отдельным видам спорта можно устроить в разных городах. Это должно позволить избежать скопления большого количества людей в одном месте. Думаю, Международный олимпийский комитет и организаторы настроены сделать всё возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Не будем сомневаться в их словах», — заявил Батыргазиев RT.
Ранее сообщалось, что оргкомитет ОИ-2020 в Токио рассматривает вариант проведения Игр без зрителей.