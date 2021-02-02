AS: «Барселона» заплатит Месси €39 млн за лояльность даже в случае его ухода летом
- Reuters
Об этом сообщает AS.
Отмечается, что по условиям действующего соглашения выплата должна быть произведена в июле 2021 года.
Испанские СМИ недавно обнародовали информацию, согласно которой за четыре года действия контракта Месси получит €555 млн. €138 млн за сезон — фиксированные плюс премии. Порядка €115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти €78 млн — это бонусы за лояльность.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
Ранее сообщалось, что «Реал» подозревает «Барселону» в нарушении ФФП из-за контракта Месси.