AS: «Барселона» заплатит Месси €39 млн за лояльность даже в случае его ухода летом

Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси гарантирована сумма в размере €39 млн от клуба даже в том случае, если он покинет команду по истечении текущего контракта летом.

Об этом сообщает AS.

Отмечается, что по условиям действующего соглашения выплата должна быть произведена в июле 2021 года.

Испанские СМИ недавно обнародовали информацию, согласно которой за четыре года действия контракта Месси получит €555 млн. €138 млн за сезон — фиксированные плюс премии. Порядка €115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти €78 млн — это бонусы за лояльность.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что «Реал» подозревает «Барселону» в нарушении ФФП из-за контракта Месси.