Marca: «Реал» подозревает «Барселону» в нарушении ФФП из-за контракта Месси

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Мадридский футбольный клуб «Реал» подозревает «Барселону» в нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП).
Marca: «Реал» подозревает «Барселону» в нарушении ФФП из-за контракта Месси
  • Reuters

Как сообщает Marca, это связано с публикацией в СМИ контракта форварда сине-гранатовых Лионеля Месси. Согласно информации прессы, за четыре года действия контракта Месси получит €555 млн. €138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Порядка €115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти €78 млн — это бонусы за лояльность.

Отмечается, что «Реал», как и многие клубы, не понимает, как «Барселона» может соблюдать правила ФФП, но при этом испытывать финансовые проблемы.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна выплатить Месси €63,5 млн.

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