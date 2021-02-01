Экс-футболист Янссен: «Аякс» не проиграет от перехода Промеса в «Спартак»

Бывший футболист сборной Нидерландов Тео Янссен поделился мнением по поводу возможного трансфера полузащитника «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Не думаю, что «Аякс» проиграет в этой ситуации. Идрисси хороший футболист», — сказал в эфире Studio Voetbal Янссен.

До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса. В Нидерландских СМИ же появилась информация о переходе в «Аякс» на смену Промесу Уссамы Идрисси из «Севильи».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Михаил Боярский оценил возможный переход Промеса в «Спартак».