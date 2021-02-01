СМИ: Экс-форвард сборной Украины Селезнёв приехал на матч пьяным и был отчислен из «Колоса»

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнёв был отчислен из клуба «Колос» из Киевской области из-за того, что он приехал на матч пьяным.

Как сообщает «UA-Футбол», игрок в состоянии алкогольного опьянения прибыл на товарищеский матч с «Рухом» из Бреста на сборе в Анталье, после чего был отчислен из команды.

При этом в игре с «Рухом» Селезнёв вышел в стартовом составе и был заменён на 10-й минуте.

Форвард перешёл в «Колос» в сентябре 2020 года и забил пять мячей в 12 матчах.

Ранее известный футбольный тренер Александр Григорян рассказал о проблемах с алкоголем, которые едва не стоили ему семьи.