СМИ: Экс-форвард сборной Украины Селезнёв приехал на матч пьяным и был отчислен из «Колоса»

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Бывший нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнёв был отчислен из клуба «Колос» из Киевской области из-за того, что он приехал на матч пьяным.
СМИ: Экс-форвард сборной Украины Селезнёв приехал на матч пьяным и был отчислен из «Колоса»
  • globallookpress.com

Как сообщает «UA-Футбол», игрок в состоянии алкогольного опьянения прибыл на товарищеский матч с «Рухом» из Бреста на сборе в Анталье, после чего был отчислен из команды.

При этом в игре с «Рухом» Селезнёв вышел в стартовом составе и был заменён на 10-й минуте.

Форвард перешёл в «Колос» в сентябре 2020 года и забил пять мячей в 12 матчах.

Ранее известный футбольный тренер Александр Григорян рассказал о проблемах с алкоголем, которые едва не стоили ему семьи.

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