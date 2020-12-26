Григорян рассказал о проблемах с алкоголем, едва не стоивших ему семьи

Известный тренер по футболу Александр Григорян рассказал о проблемах с алкоголем, которые едва не стоили ему семьи.

По словам специалиста, во время развода с женой он понял, что не хочет её потерять. В итоге Григорян завязал со спиртным и сохранил семью.

«Могу признаться, я пил. Не выпивал, а пил. В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать. Пришёл к тому, что спортсмен высокого уровня должен вести аскетичный образ жизни. Из-за этого у меня бывают трения с некоторыми футболистами», — сказал он в передаче «Коммент. Шоу» на YouTube.

Григорян также признался, что начал пить в «Асмарале». Он считал, что лучше играет тот, кто употребляет больше спиртного.

«В «Асмарале» тогда были великолепные игроки, пили каждый день. Как-то так это быстро затянуло. Иммунитета к этому у меня не оказалось — в роду непьющие», — добавил Григорян.

Тренер отметил, что за четыре-пять лет это превратилось в проблему.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона не употреблял наркотики или алкоголь перед смертью.