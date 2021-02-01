Украинский футболист Коваленко стал одноклубником Миранчука в «Аталанте»
- Reuters
Об этом сообщается на сайте «Аталанты».
24-летний Коваленко является воспитанником «Шахтёра» и выступал за команду с 2013 года. С тех пор он провёл в составе «горняков» 199 матчей, забил 32 мяча и отдал 12 результативных передач.
На его счету также 29 игр и один голевой пас за сборную Украины.
В клубе из Бергамо уже выступают партнёр Коваленко по сборной Украины Руслан Малиновский и футболист сборной России Алексей Миранчук.
Ранее сообщалось, что «Лацио» одержал победу над «Аталантой» в матче Серии А.