«Лацио» одержал победу над «Аталантой» в матче Серии А
- ©Stefano Nicoli/Keystone Press Agency
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Встреча, проходившая на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе «Лацио» забивали Адам Марушич, Хоакин Корреа и Ведат Мурики. Единственный гол хозяев на счету Марко Пашалича.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 54-й минуте.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины станет партнёром Миранчука по «Аталанте».