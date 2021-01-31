«Лацио» одержал победу над «Аталантой» в матче Серии А

В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» одержал выездную победу над «Аталантой».

Встреча, проходившая на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Лацио» забивали Адам Марушич, Хоакин Корреа и Ведат Мурики. Единственный гол хозяев на счету Марко Пашалича.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 54-й минуте.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины станет партнёром Миранчука по «Аталанте».