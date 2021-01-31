«Лацио» одержал победу над «Аталантой» в матче Серии А

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В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» одержал выездную победу над «Аталантой».
«Лацио» одержал победу над «Аталантой» в матче Серии А
  • ©Stefano Nicoli/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась победой гостей со счётом 3:1. 

В составе «Лацио» забивали Адам Марушич, Хоакин Корреа и Ведат Мурики. Единственный гол хозяев на счету Марко Пашалича.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 54-й минуте.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины станет партнёром Миранчука по «Аталанте».

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