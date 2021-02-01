В МИД Китая заявили, что ОИ-2022 в Пекине состоятся по плану и в полном объёме

Китай намерен провести в 2022 году зимнюю Олимпиаду в Пекине в соответствии с утверждёнными планами, несмотря на пандемию коронавируса.

«Я хотел бы подчеркнуть: Китай в первую очередь уделил внимание сдерживанию пандемии коронавируса и восстановлению экономики, создав благоприятные условия для проведения зимней Олимпиады в 2022 году. Мы уверены, что она пройдёт блестяще. Мы предпринимаем активные усилия для того, чтобы состоялись все запланированные спортивные мероприятия», — цитирует ТАСС официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня.

Зимняя Олимпиада в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Туктамышева заявила, что делает всё возможное ради попадания на Олимпиаду.