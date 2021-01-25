Туктамышева: делаю всё возможное, чтобы попасть на Олимпиаду

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева заявила, что намерена побороться за место в сборной России для участия в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Туктамышева: делаю всё возможное, чтобы попасть на Олимпиаду
  • globallookpress.com

Сейчас мы готовимся к командному турниру, который пройдёт в начале февраля. К Олимпиаде в Пекине тоже готовлюсь, как и прошлые два раза. На этот раз я очень хочу, чтобы это произошло. Потому делаю всё возможное, чтобы эту мечту осуществить», — сказала Туктамышева «Комсомольской правде».

24-летняя фигуристка за свою карьеру ни разу не выступала на Олимпийских играх.

Ранее Туктамышева заявила, что ей ещё есть что показать в фигурном катании.

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