Туктамышева: делаю всё возможное, чтобы попасть на Олимпиаду
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Сейчас мы готовимся к командному турниру, который пройдёт в начале февраля. К Олимпиаде в Пекине тоже готовлюсь, как и прошлые два раза. На этот раз я очень хочу, чтобы это произошло. Потому делаю всё возможное, чтобы эту мечту осуществить», — сказала Туктамышева «Комсомольской правде».
24-летняя фигуристка за свою карьеру ни разу не выступала на Олимпийских играх.
Ранее Туктамышева заявила, что ей ещё есть что показать в фигурном катании.