Президент «Урала»: не вижу в работе Тедеско чего-то исключительного

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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе иностранных наставников «Спартака» Доменико Тедеско и «Динамо» Сандро Шварца.
Президент «Урала»: не вижу в работе Тедеско чего-то исключительного
  • РИА Новости

«Тедеско хорошо держит коллектив? Я не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведёт себя в другой стране. Я тоже эмоциональный, однако пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку и прыгает на Гончаренко. Ладно, это действительно эмоции. Футбол без них не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего бы не было в нашей советской и российской тренерской школе. Не вижу острой необходимости звать иностранцев. В «Динамо» пришёл Шварц. Выиграл пару матчей — и затем опять динамовцы начали проигрывать. Я к тому, что иностранцев неверно рассматривать как нечто божественное, как специалистов, которые намного сильнее наших тренеров. В России в большинстве случаев они не оправдывают ожиданий. Я с ходу не могу вспомнить того, кто сумел бы построить хорошую игру и сделать результат», — приводит слова Иванова сайт «Матч ТВ». 

Последним иностранным тренером, побеждавшим в чемпионате России, был Массимо Каррера. Он привёл «Спартак» к чемпионскому титулу в 2017 году.

Ранее футболист «Спартака» Роша сравнил Карреру и Тедеско.

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