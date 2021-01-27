Футболист «Спартака» Роша сравнил Карреру и Тедеско

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша сравнил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру с нынешним наставником команды Доменико Тедеско.

«С Каррерой общались мы не очень много, у нас не было каких-то особых отношений. Но я старался не обращать на это внимания, выкладывался на полную, чтобы в любую минуту быть готовым помочь команде. Каррера достаточно эмоциональный: много говорил, жестикулировал, как и все итальянцы. На бровке во время игры шла экспрессия», — цитирует Рошу «Чемпионат».

По его словам, он видел несколько матчей «Спартака» под руководством Тедеско и было заметно, что у немецкого специалиста также есть итальянские корни.

«Эмоциональный, с большим количеством жестов. В этом плане они похожи. Один раз мы обстоятельно поговорили с Тедеско: тренер сказал, что рад моему возвращению в «Спартак», что хочет получше узнать меня как футболиста. И пожелал удачи», — добавил Роша.

Нападающий перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за €12 млн. За красно-белых Роша провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

С начала 2020 года он выступал в аренде за «Фламенго», но в январе 2021-го вернулся в «Спартак».

Ранее в «Спартаке» сообщили о продлении контракта с тренером по физподготовке.