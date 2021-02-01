Клебо: приятно, что Устюгов вернулся
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«Его выступление пугает. Но в то же время приятно, что он вернулся. Здорово, что Устюгову удалось провести такую хорошую гонку. Я слышал, он заболел ещё перед этапом в Руке. Он потерял из-за этого много времени. Подобного не пожелаешь никому. Надеюсь, что ему не понадобится ещё больше времени на восстановление. Он показал, что уже стал на путь восстановления», — цитирует Клебо VG.
Норвежец выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Устюгов занял четвёртое место. Для россиянина это был первый полноценный этап КМ после того, как он переболел коронавирусом.
Ранее Устюгов признался, что недоволен результатом спринта.