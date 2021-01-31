Устюгов признался, что недоволен результатом спринта

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Конечно, я недоволен, поскольку я максималист. Это третий старт на Кубке мира, вроде бы выступаю по нарастающей, сегодня хотелось побороться за подиум. Тем более он был очень близко — проиграл финишную прямую, но всё равно чуть-чуть доволен. Рад, что становится всё лучше и лучше. Сейчас у меня будет неделя выходных, чтобы подготовиться к следующему этапу. Сейчас стою и понимаю, что ещё буквально месяц назад думал о том, как вообще начать сезон, а сейчас выступаю на Кубке мира в финале. Не слишком радостно быть после болезни. Спасибо моим друзьям, будем двигаться дальше. Надеюсь, всё будет лучше и лучше», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

Устюгов занял четвёртое место в спринте. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее сообщалось, что Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Фалуне, Устюгов стал четвёртым.