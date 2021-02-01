Лыжник Устюгов: хочется и не просто бегать, а быть на подиуме

Российский лыжник Сергей Устюгов высказал мнение о своём выступлении на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

«Сегодня спринт дался очень тяжело, потому что это третья гонка, а что легче и тяжелее… сейчас не скажу, потому что я очень соскучился по гонкам и мне хочется бегать соревнования, бегать здоровым, сильным, и не просто бегать, а быть на подиуме. Каждый спортсмен, выходя на старт, мечтает о подиуме, и я не исключение», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».

Он отметил, что сейчас ему необходимо проверять себя поскольку он пропустил много гонок на Кубке мира.

«Я бегал спринт на Кубке России, где Андрей Собакарев привёз мне четыре секунды в прологе, но в четвертьфинале он упал. И конкуренция на КР всё равно не такая, как здесь, поэтому я рад, что удалось поучаствовать в спринтерской гонке на Кубке мира», — добавил спортсмен.

На этапе в Фалуне Устюгов занял 12-е место в гонке с раздельным стартом, седьмое — в масс-старте и четвёртое — в спринте.

Ранее Елена Вяльбе высказала мнение, что Устюгову по силам завоевать медали на ЧМ по лыжным гонкам.