Вяльбе считает, что Устюгову по силам завоевать медали на ЧМ по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о шансах Сергея Устюгова успешно выступить на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Сергей набирает потихоньку форму, втягивается в процесс. Было видно его желание вернуться, и он сделал это достойно. Есть месяц, чтобы на чемпионате мира красиво начать со спринта. Думаю, у него есть шансы быть в призах, и если всё сложится в его пользу, то и выше», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

28-летний Устюгов пропустил стартовые этапы Кубка мира и «Тур де Ски», так как восстанавливался после перенесённой коронавирусной инфекции.

Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева перенесла операцию на руке.