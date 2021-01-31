Вяльбе считает, что Устюгову по силам завоевать медали на ЧМ по лыжным гонкам
- РИА Новости
«Сергей набирает потихоньку форму, втягивается в процесс. Было видно его желание вернуться, и он сделал это достойно. Есть месяц, чтобы на чемпионате мира красиво начать со спринта. Думаю, у него есть шансы быть в призах, и если всё сложится в его пользу, то и выше», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
28-летний Устюгов пропустил стартовые этапы Кубка мира и «Тур де Ски», так как восстанавливался после перенесённой коронавирусной инфекции.
Чемпионат мира в Оберстдорфе пройдёт с 23 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева перенесла операцию на руке.