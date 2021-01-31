Мужская сборная Дании второй раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Сборная Дании одержала победу над национальной командой Швеции в финале чемпионата мира среди мужских команд 2020 года в Египте.

Встреча завершилась со счётом 26:24 в пользу датчан.

Для сборной Дании это вторая победа подряд и вторая в истории команды. Самой титулованной сборной является команда Франции, шесть раз выигрывавшая мировое первенство.

В матче за третье место сборная Испании победила национальную команду Франции — 35:29.

Сборная России не сумела пробиться в плей-офф, завершив выступления на турнире в Египте по итогам основного группового этапа.

Ранее сообщалось, что в сборной Словении по гандболу произошло массовое отравление перед матчем чемпионата мира с Египтом за право выхода в плей-офф.