Крамер оценил выступление Устюгова на этапе КМ в Фалуне

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Маркус Крамер, тренер российского лыжника Сергея Устюгова оценил выступление своего подопечного на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.
Крамер оценил выступление Устюгова на этапе КМ в Фалуне
  • РИА Новости

«Мы должны двигаться шаг за шагом. Сегодня перед гонкой я думал, что шагом вперёд для него должен стать выход в полуфинал, но в итоге и пролог, и четвертьфинал, и полуфинал он прошли очень-очень хорошо. Если бы он сегодня на длинном спуске не шёл первым, то, возможно, ему удалось бы попасть на пьедестал. Но я в любом случае очень доволен тем, как он вернулся. По ходу всех трёх гонок в Фалуне его результаты постепенно улучшались, и это очень хорошо», — приводит слова Крамера ТАСС.

Он отметил, что Устюгов уже попадает в топ-6 и он не так далёк от призовых мест.

«Я рад за него, ведь сейчас к нему пришло осознание, что всё возможно», — добавил специалист.

На этапе в Фалуне Устюгов занял 12-е место в гонке с раздельным стартом, седьмое — в масс-старте и четвёртое — в спринте.

Ранее Елена Вяльбе высказала мнение, что Устюгову по силам завоевать медали на ЧМ по лыжным гонкам.

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