Клопп заявил, что «Ливерпуль» постарается подписать защитника до закрытия трансферного окна

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб планирует подписать игрока на позицию центрального защитника до закрытия зимнего трансферного окна.

«Мы постараемся подписать защитника до окончания трансферного окна. Это смешно, когда вы все думаете: «О, «Ливерпуль» в порядке в ситуации с чередой травм, и они не заботятся о себе и не пытаются ничего предпринять». Мы пытаемся, но нам пока нечего сказать на этот счёт. Посмотрим. Мы всё ещё стараемся что-то сделать в этом направлении. Если появится возможность, то мы сделаем это. А если нет, то ничего страшного», — приводит слова Клоппа BBC.

Из-за травм «Ливерпуль» потерял трёх центральных защитников — Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.

Зимнее трансферное окно в АПЛ закроется 1 февраля.

Ранее Стивен Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля».