Клопп заявил, что «Ливерпуль» постарается подписать защитника до закрытия трансферного окна
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«Мы постараемся подписать защитника до окончания трансферного окна. Это смешно, когда вы все думаете: «О, «Ливерпуль» в порядке в ситуации с чередой травм, и они не заботятся о себе и не пытаются ничего предпринять». Мы пытаемся, но нам пока нечего сказать на этот счёт. Посмотрим. Мы всё ещё стараемся что-то сделать в этом направлении. Если появится возможность, то мы сделаем это. А если нет, то ничего страшного», — приводит слова Клоппа BBC.
Из-за травм «Ливерпуль» потерял трёх центральных защитников — Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.
Зимнее трансферное окно в АПЛ закроется 1 февраля.
Ранее Стивен Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля».