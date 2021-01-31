Старший тренер женской сборной России объяснил, почему Куклину отправили на ЧЕ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему Ларису Куклину отправили на Чемпионат Европы.

«Сначала об этом попросила сама Лариса, и мы с её желанием согласились, а позже было уже невозможно отказаться от старта. В необходимости дополнительного старта Куклина в какой-то момент начала сомневаться. Даже спрашивала: может быть, ей не стоит ехать на чемпионат Европы? Но тут уже мы ничего не могли изменить. Включились интересы регионов, которые не всегда возможно игнорировать: всё-таки регионы платят зарплату, всем им нужны медали. Но не считаю это большой проблемой: как получилось, так и получилось. Время отдохнуть и восстановиться у Ларисы есть», — сказал Шашилов RT.

Ранее Акимова высказалась о возвращении в сборную России.