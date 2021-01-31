Старший тренер женской сборной России объяснил, почему Куклину отправили на ЧЕ

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему Ларису Куклину отправили на Чемпионат Европы.
Старший тренер женской сборной России объяснил, почему Куклину отправили на ЧЕ
  • РИА Новости

«Сначала об этом попросила сама Лариса, и мы с её желанием согласились, а позже было уже невозможно отказаться от старта. В необходимости дополнительного старта Куклина в какой-то момент начала сомневаться. Даже спрашивала: может быть, ей не стоит ехать на чемпионат Европы? Но тут уже мы ничего не могли изменить. Включились интересы регионов, которые не всегда возможно игнорировать: всё-таки регионы платят зарплату, всем им нужны медали. Но не считаю это большой проблемой: как получилось, так и получилось. Время отдохнуть и восстановиться у Ларисы есть», — сказал Шашилов RT.

Ранее Акимова высказалась о возвращении в сборную России.

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