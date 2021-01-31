В «Рубине» сообщили о продаже Данченко в греческий АЕК

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что защитник Олег Данченко продан в греческий футбольный клуб АЕК.

«Олег Данченко перешёл в греческий АЕК. Это не аренда, а полноценный трансфер. Сделка закрыта. Больше ничего не могу сказать», — цитирует Сайманова Sport24.

В августе 2020 года Данченко перешёл в «Уфу» из «Рубина» на правах аренды. С тех пор он провёл за уфимскую команду 16 матчей и сделал пять результативных передач.

В «Рубин» же Данченко перешёл в 2019 году.

Ранее «Рубин» объявил о подписании соглашения с полузащитником «Зенита» Леоном Мусаевым.