Российская теннисистка Самсонова проиграла в первом круге турнира Yarra Valley Classic

Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации Yarra Valley Classic в Мельбурне.

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Самсонова на старте турнира проиграла представительнице Болгарии Цветане Пиронковой со счётом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Другая россиянка Варвара Грачёва в первом круге за 1 час 53 минуты одолела австралийку Лизетт Кабреру — 2:6, 6:4, 6:2. Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли во второй круг турнира WTA Gippsland Trophy в Мельбурне.