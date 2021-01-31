Российская теннисистка Самсонова проиграла в первом круге турнира Yarra Valley Classic

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Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй раунд турнира Женской теннисной ассоциации Yarra Valley Classic в Мельбурне.
Российская теннисистка Самсонова проиграла в первом круге турнира Yarra Valley Classic
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Самсонова на старте турнира проиграла представительнице Болгарии Цветане Пиронковой со счётом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Другая россиянка Варвара Грачёва в первом круге за 1 час 53 минуты одолела австралийку Лизетт Кабреру — 2:6, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли во второй круг турнира WTA Gippsland Trophy в Мельбурне.

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