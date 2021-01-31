Касаткина и Потапова вышли во второй круг турнира WTA в Мельбурне

Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации Gippsland Trophy в Мельбурне.

Reuters

Касаткина первом круге за 1 час 3 минуты разгромила румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:1, 6:1. Потапова, в свою очередь, за 48 минут обыграла американку Уитни Осигве — 6:3, 6:0. Другие российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Валерия Савиных не смогли выйти в следующий этап. Гаспарян уступила словенке Полоне Херцог (6:2, 3:6, 3:6), а Савиных проиграла Анне Шмидловой из Словакии (1:6, 3:6). Ранее Александр Зверев подверг критике организаторов Australian Open из-за условий карантина.