Касаткина и Потапова вышли во второй круг турнира WTA в Мельбурне
- Reuters
Касаткина первом круге за 1 час 3 минуты разгромила румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:1, 6:1.
Потапова, в свою очередь, за 48 минут обыграла американку Уитни Осигве — 6:3, 6:0.
Другие российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Валерия Савиных не смогли выйти в следующий этап.
Гаспарян уступила словенке Полоне Херцог (6:2, 3:6, 3:6), а Савиных проиграла Анне Шмидловой из Словакии (1:6, 3:6).
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