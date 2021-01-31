Касаткина и Потапова вышли во второй круг турнира WTA в Мельбурне

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Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации Gippsland Trophy в Мельбурне.
Касаткина и Потапова вышли во второй круг турнира WTA в Мельбурне
  • Reuters

Касаткина первом круге за 1 час 3 минуты разгромила румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:1, 6:1.

Потапова, в свою очередь, за 48 минут обыграла американку Уитни Осигве — 6:3, 6:0.

Другие российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Валерия Савиных не смогли выйти в следующий этап.

Гаспарян уступила словенке Полоне Херцог (6:2, 3:6, 3:6), а Савиных проиграла Анне Шмидловой из Словакии (1:6, 3:6).

Ранее Александр Зверев подверг критике организаторов Australian Open из-за условий карантина.

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